Pinoy boxer nga si Mama, mipukan sa Tsinong boxer

Nagpabiling walay pildi ang Pinoy boxer nga si Jayson Mama, 11-0, 6 KOs, human dominaha ang Chinese fighter nga si Su Yinhuan, 6-3-2, 1 KO, via unanimous decision sa ilang 10th round bout niadtong Linggo sa gabii sa Wynn Palace, Cotai, Macau.

Kini ang una nga away ni Mama sa gawas sa Pilipinas ug mipakita sa iyang abilidad pinaagi sa pagpaulan ug sunod-sunod paula wala nga jab ug tuo nga straight ang Tsino nga kaaway.

Ang judges nga silang Xiao Rong Gang ug Xu Hai Fong mihatag ug 96-94 sa ilang scorecards samtang ang IBF International judge nga si Arnie Najera mihatag ug 97-93, lahat ay pabor kay Mama.

Tungod sa iyang sa kadaugan diretso na si Mama sa quarterfinal sa prestihiyosong IBF 2018 Silk Road Championships Tournament sa Macau.

“I want to thank God for this victory. I also want to thank Sanman Promotions. I am very happy and I will continue to work hard,” matud ni Mama. ()