Pinoy boxer himas rehas sa California

INARESTO at kasalukuyang nakaditine si former OPBF super lightweight titlist at dating WBC International challenger All “The Machine Gun” Rivera sa Santa Rita Jail sa California matapos kasuhan ng pananakit at pang-aabuso ng nakatatanda.

Napag-alaman sa isang website ang pagkakahuli sa 29-anyos na tubong Bobon, Northern Samar nitong Abril 7 bandang ala-1:38 ng madaling araw sa San Leandro, California.

Ayon sa report, dinala sa isang psychiatric facility ang 5-foot-8 na Filipino boxer matapos umanong mapansin ng kanyang mga kasamahan na may pagbabago sa pag-uugali ni Rivera na umano’y maaaring dulot ng depresyon.

Pinatawaan ito ng $45,000 o mahigit sa P2.5 milyon na piyansa at nakatakda ang pagdinig sa kanyang kaso sa darating na Mayo 2 sa Wiley W Manuel Courthouse in Oakland.

Huling beses sumabak sa ring si Rivera nung Hunyo 27, 2021 laban kay Omar Juarez sa Minneapolis, Armory na nagresulta sa majority decision. (Gerard Arce)