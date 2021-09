Pinoy BL series pasok sa International Emmy

Nominado sa Live-Action category ng 2021 International Emmy Kids Awards ang sikat na tandem nina Gavreel at Cairo ng Filipino boys’ love (BL) show na ‘Game­boys’.

Ang Gameboys ay isang web series na umiikot sa kwento ng isang live stream gam­er at isa niyang fan at pagkaraan ng paglalaro at palitan ng chat at tawag online ay nahulog ang loob nila sa isa’t isa sa gitna ng pandemya.

Una itong nilabas ng Idea First Compa­ny sa YouTube noong Mayo 2020, at pinag­bibidahan nina Elijah Canlas bilang gamer na nangangalang Cai­ro Lazaro at Kokoy de Santos bilang Gavreel Alarcon. Kinuhanan ito sa kanya-kanyang bahay ng mga aktor bi­lang pagtalima sa anti-coronavirus protocol noon ng gobyerno.

Malaking bagay ang pagka-nominate sa Gameboys sa ilalim ng prestiyosong Inter­national Emmys Kids Awards lalo at kinikilala nito ang pinakama­huhusay na children’s show sa buong mundo.

Ito ang unang Pinoy series na nakisabay sa ‘BL’ trend na naging sikat sa Asya noong kasagsagan ng pandemya.

“I knew we had a show we can all be proud of, but it’s just overwhelming to see fans from around the world commenting and posting about it – a lot of them even creating re­action videos to chronicle how much they loved our episodes!” ani Gameboys director Ivan Payawal, sa isang pan­ayam.

Maliban sa Game­boys ay nominado rin sa nasabing Emmys category ang “First Day” na isang Austra­lian show tungkol sa trans girl, ang Dutch vam­pire pro­duction na “Heirs of the Night,” at ang Argentinian alien-centric series na “Nivis: Amigos de otro mundo (Nivis: Mga kaibigan mula sa ibang mundo)”.

Ang mga mananalo ng International Emmy ay iaanunsyo online sa Oktubre 12. (Tina Mendoza)