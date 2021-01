Pinoy baby sinalba buhay ng 3 katao

Binansagang bayani ang isang 16-buwang gulang na sanggol na nakatulong sa tatlong indibiduwal bago pumanaw sa California.

Nag-agaw buhay si baby Leopauld, anak ng mag-asawang Pinoy sa Amerika, matapos itong madisgrasya sa isang car crash at nadeklarang brain dead nitong Enero.

Nanghingi ng milagro ang pamilya ni Leopauld, ngunit ang kanila palang baby ang magsisilbing himala para sa tatlong katao na nakatanggap ng kanyang organ matapos itong tuluyang masawi.

Napunta ang puso ng sanggol sa isa ring baby mula sa San Diego, California, habang ang kanyang atay at bato ay kasama rin sa nai-donate para gumaling ang ibang pasyente.

“Knowing that a part of your son would continue to live, parang nabubuhay siya sa tatlong pagkatao, sa tatlong tao,” ayon kay Paul Sanchez, ama ni Leopauld.

Umaasa naman ang pamilya ni Leopauld na magiging susi ang nangyari sa kanilang anak para mas lalong malaman ang organ donation sa buong mundo.