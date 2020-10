Pinoy artwork agaw pansin sa London

Namamayagpag ang isang Fil-British artist sa United Kingdom matapos na mailagay sa kalye ng London ang kanyang mga gawang mural.

Nitong Oktubre ay pinasinayan ang masterpiece ni Pio Abad na ‘Remember this House’ na nakalagay sa Kilburn High Road at Burton Road sa UK.

Ang mga nasabing mural ay simple ngunit makabuluhan na artwork na nagkekwento ng buhay ng mga residente sa naturang lugar.

“I hope these works can offer some levity amidst our collective loss and celebrate the histories of the community of Kilburn who have been so generous in sharing their objects and their stories for this project,” ayon kay Abad.

Dati na ring nakilala si Abad sa kanyang iba pang international art exhibit tulad ng ‘Fairest of the Fair’ na ginawa sa Maynila.