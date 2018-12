Piñol binira sa pananakot sa pagkawala ng murang NFA rice

HINAMON ng isang senador si Agriculture Secretary Emmanuel Piñol na tupdin nang maayos ang kanilang mandato na tiyakin ang sapat na suplay ng abot-kayang bigas sa halip na gumawa ng mga isyu na ikaalarma ng publiko.

Ito ay kasunod ng babala ni Piñol na posibleng mawala na ang murang NFA rice sa merkado o kaya ay magtaas ang presyo nito sa sandaling maisabatas na ang Rice Tariffication Bill.

“It’s as if he’s giving estimates on casualties when he has advance information of an approaching storm. In case of a coming storm, as leader of the country, he should tell everyone what he will do so that no one dies from the disaster,” banat ni Senador Francis ‘Kiko’ Pangi­linan.

Sinabi pa ng senador na sa ilalim ng naturang panukala, magkakaroon ng kapangyarihan ang kalihim ng Department of Agriculture upang masiguro ang murang bigas sa merkado.

“Sa ilalim ng batas na ito, may kapangyarihan siyang tiyaking walang mangyayaring overpri­cing, hoarding, profiteering, pagkaantala sa pag-angkat, at iba pang uri ng pagmamanipula ng presyo sa panguna­hing pagkain ng bansa,” dagdag ni Pangilinan.

Kinatigan naman ni National Food Autho­rity (NFA) OIC Tomas Escarez ang pahayag ni Piñol na mawawala ang murang bigas sa merkado kapag naisabatas ang Rice Tarrification Bill.

Ito’y dahil sa aalisin umano ang kapangyarihan ng NFA na umangkat at mamahagi ng murang bigas sa publiko.

Ang NFA ay may natitirang 16 milyong bag ng bigas na maaa­ring umabot na lamang ng 250 araw.