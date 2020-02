Piniling kanta ‘di pangkontes: Marcelito ‘sinasabotahe’ ni Simon Cowell sa ‘AGT’

Nangangamba ang mga nagmamahal kay Marcelito Pomoy ngayon, dahil posible nga itong matalo sa grand finals ng “America’s Got Talent: The Champions”.

Bigla kasing nag-post si Marcelito sa kanyang YouTube channel, na diumano ay kinakabahan siya sa gustong mangyari ni Simon Cowell. Habang sinusulat ko ito, hindi ko na mahanap ang YouTube channel ni Marcelito, at mabuti na lang at nakita o na-pick agad ‘yon ng ibang YouTuber.

May pakiramdam ang mga nagmamahal kay Pomoy na baka gusto ni Simon na matalo ang idolo nila. Ang pinagbasehan nila ay ang mga pahayag ni Marcelito sa YouTube channel niya na nakapili na ng kanta para sa grand finals, na sabi nga niya ay hindi pang-contest.

Meaning, hindi masyadong impressive na katulad ng nakasanayan sa kanya.

Heto nga ang kuwento ni Marcelito:

“Hello mga ka-MP (Marcelito Pomoy), I’m here again, Marcelito Pomoy.

“So guys meron akong magandang balita sa inyo, na meron nang napiling kanta. Pero, sila ang pumili, hindi po ako.

“Kasi kung naalala niyo ang mga comment ni Simon (Cowell) na ang mga kinakanta ko lagi ay pang-teatro, at gusto naman niya ay maiba naman. Meron na silang isang napili, na sabi nga nila kakaiba raw.

“Hopefully guys itong binigay nila sa aking kanta, ang sa’kin lang guys, maikanta ko nang maayos, nang walang palya.

“Sana masuportahan niyo pa rin ako, na itong laban na ito, talagang pukpukan na, talagang labanan na ito, kasi grand finals na.

“Itong kakantahin ko, hindi lang para sa akin kundi para rin sa inyong lahat. Siyempre nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao na sumuporta sa akin, na walang sawang sumuporta sa akin, siyempre sa Maykapal at siyempre sa aking maybahay. Siya ang kasama ko. Siya ang interpreter ko.

“At ‘yun nga guys, ang sabi sa akin hahanapan nila ako ng kanta. Sabi nga ni Simon, hindi na raw ‘yung laging kinakanta sa mga contest, kasi common na raw ‘yon, kaya naghanap sila ng medyo kakaiba naman.

“Ano kaya ‘yung gagawin ko? Actually guys gusto ko ngang tumambling, eh. Hindi ko nga alam ang gagawin ko.

“Nagbigay sila ng kanta sa akin. Pero, open naman siya, hindi siya ganu’n kataas. Kumbaga, tipong makakaya mo lang, ganu’n.

“Sa totoo lang guys nahirapan ang music team na humanap ng kanta para sa akin, kasi nagbabase sila sa sinasabi ni Simon Cowell, na gusto nga ni Simon na medyo kakaiba naman, na hindi ‘yung pang-contest na kanta.

“So ngayon kung bibigyan naman nila ‘ko ng kanta na mga bago, mas lalo akong mahihirapan.

“So, itong ibinigay nila sa aking kanta, sa tingin ni Simon nababagay naman sa akin. Well, wala na akong magagawa doon kasi ‘yun ang napili niya. Eh, hindi naman sila puwedeng sumuway doon.

“Hindi sila puwedeng sumuway kay Simon. Kasi, lahat ng mga kanta pinaparinig muna kay Simon.

“So meron siyang isang napili na siguro, ito na ‘yon, best sa kanila, na nababagay sa akin. Itong kanta na ito ay sana makanta ko nang maayos. Sana… sana…

“Sana magustuhan nila. Hanggang dito na lang. Salamat sa lahat.

“At least, nasabi ko na sa inyo ang totoo. Kung ano ang pinaka-pinaka… Worst na mangyayari sa buhay ko ngayon.

“Itong kanta na, although kabisado ko naman, pero for me, hindi talaga siya pang-contest. So, ‘yun lang, salamat sa inyong lahat.”

Siyempre, nagliyab ang damdamin ng mga tagahanga ni Marcelito, dahil malakas nga ang pakiramdam nila na hindi papapanalunin ang kanilang idolo. At siyempre, si Simon ang sinisisi nila ngayon pa lang.

Hindi pa man tapos ang kontes, tila nahusgahan na nga agad si Simon.

Anyway, heto nga ang reaksiyon ng mga tagahanga ni Pomoy:

Alona Nicolas, “Obviously SIMON COWELL IS SETTING YOU TO FAIL!!! Obviously you re not happy with the song choice !!! its unfair that you have to sing a song that cannot showcase your talent !!! I have never seen such unscrupulous show like AGT!!”

Ma. Dalisay G. Bernardo, “Even if you lose. You are still a winner for the whole world.”

Imelda Generoso, “The judges eye for Angelina Jordan. That’s it! Just do your best and enjoy!”

Joshy Nudalo, “Marcelito has much more experience as a singer and as a performer while Simon has experience as judge only. It’s two different things. Marcelito as experienced singer knows his instinct very well than us so if he says that the song Simon chose is not typical type for competition then it’s a downfall. Simon doesn’t want Marcelito to win. He just use him to garner more views on AGT! By the look in his eyes Marcelito wants to inform all of us that we shouldn’t expect much on his performance for the Finale because it would be a total bullshit and a nightmare not on his comfort zone! Marcelito should have the final say on what song he is gonna choose since it would be his fate at stake here. Of course, he would definitely choose songs that is best for him in competitions why would other people decide it for him???”

Ting Angeles, “I knew from the very start, although Marcelito deserves to win, that in the end, they’re just using him. Simon Cowell has done this so many times in American Idol. Like AI, AGT is just another reality show. Sadly, this is show business and it’s always about ratings and money – not necessarily talent.”

Champs Quiachon, “Wag kn kumanta jan. Marami nmn nanalo jn Pero Di din nmn ngtagal ang mga career.ayaw nila Ng pinoy.i unfollow nyo na Yang Simon at agt walang kwentang contest yan.di nmn sila kawalan sayo.pomoy kunin mo na Yung mga nagrerequest sayo na magperform at list kumikita na.walang kwenta Yan agt.patapon na show Yan.”

Jezrel mae manigos, “Magdasal ka lang idol.. Alam nmin kayang kaya mo yan.. Sinuholan cgro si Simon ayw nya manalo ka sa grand finals .. Keep it up dud u are a famous now.”

Well, again, abangan na lang natin ang grand finals ng “AGT: The Champions” sa susunod na linggo.

Malay naman natin, tama pala si Simon, ‘di ba?