Ping walang tiwala sa Covid update ng DOH

Walang tiwala si Senador Panfilo Lacson sa Covid-19 update ng Department of Health dahil hindi ito naglalaman ng tunay na bilang ng tinamaan ng coronavirus sa bansa.

Ayon kay Lacson, hindi naman sinasadya ng DOH ang panlilinlang sa totoong numero kundi may problema lang talaga sa sistema ng pagbibilang ng mga tinamaan.

“Hindi intentional ang pag-mislead. Pero talagang misled tayo into believing nasa 7,000 pa lang tayo na nag-positive. I don’t think so. Ang numero more, more, more than that.”sambit ng senador.

Dahil sa kakulangan ng mass testing, hindi aniya tuloy malaman ngayon kung pumantay na ang linya ng graph na siyang indikasyon na pababa na ang bilang ng tinamaan ng coronavirus.

“How can we say that na kontrolado natin kung tine-test natin kakaunti? Wala tayong numero ilan pa ang suspect, probable, confirmed. Yan ang gusto natin marinig sa DOH. Kung meron silang monitoring,” giit ni Lacson.

Sa huling bilang ng DOH as of 4:00pm ng Abril 26, nadagdagan ng 285 bago kaso kaya umakyat sa 7,579 ang nagpositibo sa Covid-19. Sa bilang na ito, 501 ang namatay at 862 naman ang gumaling.