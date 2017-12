Ping vs Cynthia, Bebot sa pork barrel: Tabla-tabla na!

Sumabog na ang isyu sa right of way scam sa tanggapan ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar matapos banatan ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang ina ng kalihim na si Senador Cynthia Villar sa pagtatakip sa naturang eskandalo.

Umeksena pa sa gulo si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez na nagbantang iipitin ang pagpapatibay ng P3.7 trilyong national budget para sa taong 2018 kung hindi ibabalik ang tinanggal ni Lacson sa DPWH, gayundin ang P900 mil­yong alokasyon para sa Oplan Double Barrel na tinanggal sa Philippine National Police (PNP) ng Senado.

“Ngayon, kung hindi kami magkasundo doon, ay magre-enact na lang tayo ng budget noong nakaraan. Tabla-tabla na lang,” diin pa ni Alvarez sa isang radio interview.

Sinabi ni Alvarez na mas paborable pa sa Exe­cutive Department ang re-enacted budget dahil maaari nilang syapulin ang budget, tulad ng paglilipat ng malaking pondo sa DPWH.

Ang DPWH ang isa sa itinuturing na pugad ng corruption, at isa ang alokasyon sa right of way sa tagong pork barrel fund ng mga mambabatas.

Nanindigan si Alvarez na hindi sila papayag na matanggal sa panukalang budget ng DPWH ang P50 bilyon budget sa right of way mula sa kabuuang P68 bilyon na tinanggal ni Lacson.

“Kami sa House of Representatives, napag-usapan namin na mag-hard stance kami dito, dahil kung ano ‘yung napag-usapan namin, at inaprobahan doon sa House of Representatives, ‘yun ang gusto naming mangyari,” wika ng House Speaker.

Unang nag-init si Lacson matapos sabihin ni Sen. Villar na ang pagtapyas ni Lacson ng P68 bilyon sa panukalang budget ng DPWH ay produkto ng hindi nila pagkakaunawaan sa nakaraang budget hearing, bagay na pinasinungali­ngan naman ng una.

“Sila lang nagsasabi nu’n. The fact is, there is no misunderstanding. Since October, we’ve been asking DPWH to disaggregate the Right-of-Way and civil works costs in their proposed infrastructure projects for FY 2018 in compliance with the law that says unless ROW issues/problems are resolved, no civil works shall commencement,” diin ni Lacson.

“I just hope we will stick to the issue at hand instead of misleading the public. Si Senador (Cynthia) Villar pa nga mismo nag-manifest sa floor nu’ng plenary deliberations namin on the DPWH budget na kaya raw malaki lagi underspending ng ahensiya, kasi ang mga politiko daw, insert ng insert ng budget para sa road projects,” dagdag ng senador.





Nanindigan din si Lacson na ipagtatanggol niya ang kabuuang P68 bilyon na budget cut sa DPWH kasama na ang P50.7 bilyon na laan para sa right of way na posibleng mabahiran ng corruption.

“I am very confident that I can justify the cut that I proposed and which was approved in plenary,” diin ni Lacson.