Ping-Tito 14 pambato sa Senado

Plano ng tambalan ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Senate President Vicente Sotto III na iendorso ang 14 kandidato sa pagka-senador para sa eleksiyon 2022.

Sabi ni Lacson, kandidato sa pagka-pangulo, kinukonsidera nila ng kanyang running mate na si Sotto na kumuha ng 14 senatorial candidate sa halip na 12.

Aniya, bukod sa may mga kandidato sila mula sa Partido Reporma kung saan siya ang chairman at sa Nationalist People’s Coalition (NPC) na pinamumunuan ni Sotto, may iba pa ring kandidato mula sa iba’t ibang partido ang gusto sumama sa kanilang senatorial ticket.

“Ang initial plan naming is to adopt all 14 and we are only adopting them and we will campaign because we feel that they are the ones qualified to go to be elected as senators of the Republic,” pahayag ni Lacson sa isang forum sa Quezon City.

Dagdag umano sa kanilang lineup si Senador Sherwin Gatchalian na nauna nang nagpahayag ng pagtakbo sa pagka-bise presidente subalit kalauna’y naghain ng certificate of candidacy para sa pagka-senador.

“Sobra pero mabuti nang sobra kaysa kulang-kulang,” sabi ni Lacson. (Dindo Matining)