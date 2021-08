Ping: Sanib-puwersa ng oposisyon komplikado

Nirerespeto ni presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang desisyon ni Vice President Leni Robredo na tanggihan ang alok niyang “unification formula” sa 2022 election.

Ayon kay Lacson, ‘selfless move’ umano ang kanyang ginawang alok kay Robredo dahil gusto nitong magkaroon ng ‘united opposition’ sa susunod na halalan.

“It was a selfless move on my part to offer the unification formula to Vice President Leni Robredo since she was after a united opposition/front in 2022,” sabi ni Lacson.

“After all, it was her objective for liaising with different forces or candidates including Mayor Isko Moreno, Sen. Manny Pacquiao and Sen. Richard Gordon, among others,” dagdag nito.

Nauna nang sinabi ni Robredo, chair ng Liberal Party (LP) bukas pa rin ang kanyang pintuan sa pagtakbo sa pagka-pangulo sa 2022.

Sa mga nagdaang survey, si Robredo pa rin pina-viable na kandidato para sa anti-Duterte sa kabila ng mababa nitong puntos sa mga survey.

Sabi pa nito, magdesisyon siya sa kanyang presidential bid, lalaban umano siyang hanggang sa dulo.

“Sa akin, simple, simple ‘yong dahilan ko sa pagtutol doon sa proposal. Sa akin, ‘pag nag-file ako, kailangan kong ituloy ang laban. ‘Pag nag-file ako, hindi ako puwedeng umatras kahit gaano kahirap kasi prinisinta ko na ‘yong sarili ko sa publiko eh,” sabi ni Robredo sa kanyang programa sa radyo.

Subalit ayon kay Lacson, iginagalang niya ang desisyon ni Robredo anuman ang dahilan ng pagtanggi nito sa kanyang alok.

“It goes without saying, I respect her decision to resist my suggestion and whatever reasons she has for declining,” sabi ni Lacson.

“I admit that while there could be some complications attendant to my suggestion, nevertheless, it was a sincere and selfless offer in support of her equally sincere efforts to have one common candidate against whoever will be the administration’s bet,” dagdag nito. (Dindo Matining)