Ping sa mga atat kumandidato: Hindi joke maging presidente!

May ilang paalala si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa ilang mga politiko na nagbabalak tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa sa 2022 national elections.

Inihalintulad ito ni Lacson sa isang indibidwal na nagtitimon sa naglalayag na bangka sa maalon na karagatan kaya’t mainam aniyang pag-isipang mabuti ang planong pagtakbo dahil ang trabaho ng isang lider ng bansa ay hindi isang laro o biro lamang.

“Sailing into the sea is the easiest decision to make. Not knowing how rough the water is the dangerous part. Measuring one’s skills in steering the boat is a big responsibility especially when people’s lives depend on it,” sabi ni Lacson sa kanyang post sa Twitter.

“Best to think long and hard. It is not a game or a joke,” dagdag nito.

Wala namang direktang tinukoy si Lacson sa kanyang tweet subalit halatang ang mga mainit at matunog na pangalan para sa 2022 national elections ang pinatutungkulan nito.

Ilan sa mga matutunog na tatakbo sa mataas na posisyon sa susunod na halalan ay ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte, dating presidential assistant at ngayo’y Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go, boxing legend at Senador Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno at iba pa.

Para sa mga nag-aambisyong tumakbo sa pagka-pangulo, sinabi ni Lacson na dapat ikonsidera nito ang P10.774 milong trilyong national debt ng bansa as of March 2021 na lumobo pa sa P10.991 trilyon nitong Abril 2021.

Bukod pa aniya diyan ang 3.44 milyong Pinoy na walang trabaho nitong Marso 2021.

Nandiyan din aniya ang shortfall sa revenue collection. “With revenues at P2.84 trillion already including non-tax revenues like dividends, fees, etc., compared to the original target of P3.25 trillion, based on the Development Budget Coordination Committee’s 2019 projections for the 2020 General Appropriations Act,” ani Lacson.

Ilan pa aniya sa mga problemang kakaharapin ng susunod na pangulo –ang sitwasyon ng pandemya, bukod sa problema sa West Philippine Sea, iligal na droga, korapsiyon at isyu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. (Dindo Matining)