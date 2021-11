Ping sa gobyerno: Bakit bilyon ang pasobra kung mangutang?

Kinuwestiyon ni Partido Reporma standard bearer Panfilo Lacson ang pangungutang ng pamahalaan nang sobra-sobra sa pangangailangan, kahit pa hindi naman ito nagagamit lahat.

Inihayag ito ni Lacson sa kanyang pagharap sa mga taga-Bacolod City nitong Sabado para sa pagpapatuloy ng ‘Online Kumustahan’ kasama ang running mate nito na si Senate President at Nationalist People’s Coalition (NPC) chairman Vicente “Tito” Sotto III at mga kandidato sa pagkasenador na sina Dr. Minguita Padilla at Monsour del Rosario.

Pinaliwanag ni Lacson na malaki ang pangangailangan para sa budget ng pamahalaan na sa ngayon ay papalo na sa P5 trilyon.

Aniya, “Ngayon dahil kulang ang ating kinikita dahil nga pandemic, kailangan mangutang tayo. Pero ‘pag nangungutang naman tayo siyempre tugunan naman natin, magkano ba ang kinita ng gobyerno?”

“Ang inuutang natin laging sobra, sa national government. Halimbawa ‘yung ating budget deficit, ‘yung kakulangan ng ating nakalap na buwis, P685 bilyon. Alam niyo ba ang laging inuutang ng ating national government? P1.2-1.3 trillion,” giit ni Lacson.

Sabi pa ng batikang mambabatas, “Ang tanong ko, ‘pag meron kaming budget deliberation, bakit laging sobra ‘yung ating inuutang, eh ito lang ang kailangan natin?”

“Hindi pa nagtatapos doon. Ang hindi nagagamit sa ating pambansang budget, taon-taon ‘yung average mula 2010 hanggang 2020 alam niyo kung magkano? P325.8 billion uutang ka para punan mo ‘yung kakulangan ng kinikita ng gobyerno, ‘yun pala hindi mo naman gagamitin,” dagdag ni Lacson.

Nakikitang solusyon ng Lacson-Sotto tandem ang Budget Reform Advocacy For Village Empowerment (BRAVE). Layunin nito na maipamahagi ang budget mga barangay, municipality, at probinsya para mailaan sa mga proyekto na magbibigay ng kabuhayan at trabaho sa mga mamamayan.

“Paano aangat ang isang napakahirap na barangay o munisipyo kung ganoon, mayroon naman palang natutulog na daang bilyong pera na hindi nagagamit ng national government,” aniya.

Sinabi rin ni Lacson na sa pagpaplano ng budget, kailangang kasama na ang mga barangay chairman, mayor, at governor para sa konsultasyon dahil sila ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan at prayoridad ng kanilang komunidad.

Pinalakpakan ng mga residente na nakilahok sa main venue ng “Online Kumustahan” at ng mga tumutok sa live coverage ng event, ang plano ng partido ni Lacson para sa kanilang mga nasa probinsya dahil napakinggan umano ang kanilang pangangailangan.