Ping sa ABS-CBN: Huwag mawalan ng pag-asa

Pinayuhan ni Senador Panfilo Lacson ang ABS-CBN na huwag mawalan ng pag-asa sa kabila na binasura ng Kamara ang application nito para sa 25-year franchise.

“Unang una, Kongreso ang may authority under the Constitution para mag-approve. Kaya tawag doon legislative franchise. Kung anuman ang individual na dahilan o collective na dahilan ng mga kongresista kaya nila ni-reject o hindi binigyan ng franchise ang ABS-CBN, nasa kanila ‘yan,” ani Lacson sa panayam sa Abante Radyo Tabloidista.

You cannot print contents of this website.