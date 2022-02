Ping: Pinoy na may national ID paniguradong una sa serbisyo ng gobyerno

Mas mararamdaman na ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno ngayong pinagtibay na ang kautusang magtatakda sa National ID bilang sapat na katunayan ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga pribado at pampublikong transaksyon, ayon kay Partido Reporma presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson.

Si Lacson ang nag-akda at nagsulong ng pagkakaroon ng Philippine Identification (PhilID) o Philippine Identification System Number (PSN) kaya malugod niyang tinatanggap ang pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang Executive Order 162 upang mas malawak itong magamit sa mga serbisyo ng pamahalaan, bangko, at pagpapadali sa pamamahala ng negosyo.

“Thank you President Rodrigo Duterte for this. Being an author/sponsor of the measure in the Senate and a longtime advocate of the National ID system like you, I support you unequivocally in this regard,” pahayag ni Lacson sa kanyang opisyal na Twitter account.

Kasabay nito, nanawagan si Lacson sa Philippine Statistics Authority (PSA) para agad maaksyunan ang mabagal na paglalabas ng mga National ID card at palawakin pa ang pagbibigay impormasyon sa publiko kung paano makakuha nito.

“It bears repeating that the PSA should expedite the printing and delivery of the National ID cards – as well as renew and intensify its information drive on how Filipinos can apply for them,” aniya.

Matagal nang isinusulong ni Lacson ang pagkakaroon ng sistemang ito upang makatulong sa paglaban kontra krimen at korapsyon, gayundin ang pagpapabilis sa pagkolekta ng buwis. Sa tulong din ng National ID, mababawasan na ang pagkakaroon iba’t ibang mga ID galing sa iba’t ibang mga ahensya ng gobyerno na magreresulta sa mas epektibong serbisyo publiko.