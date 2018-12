Ping pinasosoli ang P4B pork nina Gloria, Andaya

Ipinapasauli ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang sobrang pondo sa mga kongresista ng mga distritong napaglaanan ng P4.3B halaga ng farm-to-market roads mula sa Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa susunod na taon.

Ayon kay Lacson, kung ito man ay tunay na kaso ng ‘misplaced gesture of generosity’ tulad ng pahayag ni House Majority Leader Andaya ay nararapat aniyang magpakita ang Kamara ng ‘gesture of good faith’ sa pamamagitan ng pagbura o pagbawas sa malaking alokasyon para sa kanilang distrito.

“Since Majority Leader Andaya claims that the huge earmarks for his and Speaker Gloria Arroyo’s districts are a case of ‘misplaced gesture of generosity,’ maybe they can display a ‘genuine gesture of good faith’ by deleting or reducing those humongous allocations,” pahayag ni Lacson.

Sa budget deliberation ng Senado hinggil sa ipinasang bersiyon sa Kamara, naunang siniwalat ni Lacson ang P2.4B na nailaan sa Pampanga at P1.9 B naman ang para sa Camarines Sur na isiniksik umano sa hinihinging badyet ng DPWH para sa susunod na taon.

Dito iginiit ni Andaya na bunsod ang pagkakaroon nila ng malalaking alokasyon sa kaniyang distrito at sa distrito ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa hinihinging pondo para sa mga road at flood control project ng mga DPWH director.

Iginiit din ni Andaya na nagkaroon din umano ang Committee on Appropriations ng Kamara ng ‘misplaced generosity’ kung kaya’t pinayagan aniya ang hiling ng DPWH bagaman pinaalalahanan ito na huwag maglagay ng insertion na hindi pinapaalam sa Senado.

Pagdidiin ni Lacson, kung hindi marunong sumunod sa bilin ang Kamara ay dapat na aniyang isauli agad ang mga isinagawang insertion.