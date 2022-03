Ping pabor sa 4 day work week

Sang-ayon si Presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa panukalang magpatupad ng 4 day work week para makaluwag ang mga Pinoy sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.

Ayon kay Lacson, makatutulong din ito para mas magkaroon ng oras ang mga empleyado kasama ang kanilang pamilya.

“As long as daily wage earners will be compensated for their extended hours of work which should be equivalent to five days, I will support that four-day workweek para matipid ang gamit ng fuel. Magandang suggestion and I think we should support that,” sabi ng beteranong senador.

“Maganda ‘yan. Magtitipid ang gasolina from Friday to Sunday, or at least Friday, mababawasan ng isang araw. Anong cost sa common employees? Magtatagal sa office but he/she can spend more time with the family,” saad na niya sa isang presscon sa Quirino nitong Miyerkules.

Nauna nang inirekomenda rin ni National Economic and Development Authority head Karl Chua ang 4 day work week para makabawas sa gastusin ng ordinaryong Pilipino sa pagkain at transportas¬yon. (Dindo Matining)