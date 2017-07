PING NAPUNDI SA TOILET PAPER

Nakaamoy ng ano­malya si Sen. Panfilo “Ping” Lacson sa pagbili ng mga office supplies ng Senado, tulad ng toilet paper kung kaya’t itinutulak nito na may makulong sa kontrobersyang ito.

Ito ang kagyat na rekomendasyon ni Lacson sa umalingasaw na report ng Commission on Audit (COA) hinggil sa P3 milyong halaga ng sobra-sobra at hindi nagamit na office supplies ng Senado noong 2016.

Galit si Lacson, chairman ng Senate committee on accounts, na sa mismong bakuran ng Senado, may gumagawa umano ng kababalaghan sa paggamit ng pondo ng bayan.

“P3M worth of toilet paper? Even if all senators, staff and employees defecate 3x a day, no way we can consume that. Someone has to be jailed,” tweet ng senador nitong Martes ng hapon.

Hindi naman umaabot sa P3 milyon ang halaga ng toilet paper ang kinukuwestiyon ng COA, kundi ang 6,392 rolls ng toilet paper na nagkakahalaga ng P37,000.

Gayunpaman, ang toilet paper ay bahagi ng P3 milyong halaga ng “excess and dormant” office supplies na kinuwestiyon ng COA na pagsasayang ng pondo ng bayan.

Kabilang sa kinukuwestiyon ng COA ay ang overstock ng toner at ink cartridges sa ha­lagang P260,749.45 at P257,586.32, ayon sa pagkakasunod. Sobra rin umano ang biniling supply ng markers sa halagang P206,336,38 at “AA” batteries sa hala­gang P152,058.17

Sobra-sobra rin umano ang biniling envelopes na 25,700 piraso na nakaimbak sa bodega; 17,750 piraso ng folders at 14,120 piraso ng markers.

Itinuturing ng COA na pagsasayang ng pondo ng taumbayan ang mahigit sa P3 milyong halaga ng sobra-sobra at hindi nagamit na office supplies ng Senado noong 2016.

“The existence of excessive and non-moving or dormant inventories is attributed to inadequate planning or procurement of supplies and materials, and the absence of periodic assessment of inventory movements to ensure that the items procured for stocking are just in required quantity,” ayon sa COA report.