Ping may ultimatum kay ex-Usec Lao

Binantaan ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson si dating Procurement Service of the Department of Budget and Management (PS-DBM) Executive Director Lloyd Christopher Lao na ipapa-cite in contempt niya ito kung patuloy itong liliban sa pagdinig ng Senado.

Sa panayam ng DWIZ kahapon, sinabi ni Lacson na hindi dapat lumiliban sa pagdinig ng Senado si Lao gayong hindi naman siya miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Pati nga si Christopher Lao, nakaligtaan ko lang na ipa-cite for contempt [in the last hearing] kasi hindi naman siya kawani na ng pamahalaan pero wala na rin, hindi na rin uma-attend. I think pangalawang pagdinig na ‘yong nakaraan na wala siya. Parang nang-iinsulto na,” wika ni Lacson.

“Bakit wala si Christopher Lao eh hindi naman siya saklaw ng memorandum order? Pangalawang pagdinig na ‘yon na hindi siya sumisipot. Dapat talaga ma-contempt na siya para mapilitan siyang sumipot at mag-testify,” dugtong pa ng senador.

Matatandaang naglabas ng memorandum si Duterte nanagbabawal sa mga miyembro ng gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng maanolmalyang pagbili ng gobyerno ng pandemic supplies. (Mark Joven Delantar)