Ping may tip kay Digong vs mga korap

Para kay Senador Ping Lacson, ito dapat ang gawin ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga mambabatas para malaman kung sangkot ito sa katiwalian.

“Next time, perhaps the president should ask a simple question while looking them straight in the eyes: Cong, may ‘komisyon’ ka ba o wala?” ayon kay Lacson sa kanyang Twitter .

Matatandaang sinapubliko ni Duterte ang pangalan ng siyam na kongresista na kabilang sa listahan na isinumite ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) na diumano’y sangkot sa korapsyon.

Anang Pangulo, ang pagkakabilang sa listahan ay hindi nangangahulugan na may matibay na ebidensya laban sa mga ito.

Tinanggi naman ng mga mambabatas na korap sila.