Ping malaki tiwala kay Bistek

Kung susumahin, matagal na palang magkakilala sina dating Quezon City Mayor, at ngayon ay senatorial aspirant Herbert “Bistek” Baustista, at ang presidential candidate niyang si Ping Lacson sa May 2022 elections.

Sa Online Kumustahan sa Rizal na ginawa ni Ping, kasama ang ilan pang senatorial aspirants na sina Paolo Capino at Dr. Minguita Padilla, kinuwento ni Bistek ang pelikulang ginawa niya noon kasama si Rudy Fernandez–ang “Ping Lacson Story.”

Sa naturang pelikula, si Rudy ang gumanap na si Lacson na isang top cop at crime buster. Habang si Bistek naman ang sidekick at trusted man ni Rudy bilang si Michael Ray Aquino.

Sa tunay na buhay, isa ring alagad ng batas si Michael Ray at talagang pinagkakatiwalaan ni Ping sa mga operasyon para sugpuin ang mga kriminal tulad ng mga kidnapper.

Bumilib din si Sen. Ping sa husay ng kaalaman ni Bistek sa mga problema ng bayan na kailangan lutasin tulad sa alokasyon ng pondo sa local government units, at maging sa agrikultura–tulad ng COCO levy fund at pagbaha ng imported na mga gulay at bigas.

Para kay Bistek, si Ping ang dapat na maging pangulo dahil ito ang may pinakamalawak na karanasan sa pamamahala sa lahat ng mga kandidato.

Bukod pa sa “steady,” “relax” at hindi nagpapa-“panic” si Ping kapag humarap sa napakaraming problema ng bansa na kaniyang kakaharapin.