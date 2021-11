Ping magiliw sa mga apo

Marami ang naaliw kay Sen. Ping Lacson dahil kapag may free time siya, ang mga apo ang madalas niyang kasama.

At minana rin `yon ng anak niyang si Pampi Lacson, na mahilig din talaga sa mga bata. Tulad nga nitong Linggo, na nangisda silang pamilya.

Siyempre, bonggang bonding din `yon nina Sen. Ping at mga apo, na todo tawa habang tili nang tili si Mimi dahil nakahuli nga siya ng isda.

Tawa nang tawa si Pampi, lalo na si Sen. Ping sa reaksiyon nila kay Mimi.

Anyway, super aliw rin ang mga fan talaga kina Pampi at Iwa Moto. Araw-araw na lang pinararamdam ni Iwa ang matinding pagmamahal niya kay Pampi.

“Madly deeply in love with this man…” sabi ni Iwa kay Pampi.

Eh, nakakaaliw rin ang comment ni Jodi Sta. Maria na… “Bagay kayo!” “Aww salamat Amor! We love you!” sagot naman ni Iwa.

Sana all, katulad talaga nina Iwa, Pampi, Jodi ang relasyon, na magkasundo, magkakaibigan. Hindi tulad ng iba na kapag hiwalay na sa dating dyowa, dedma na.

“Hindi ako nakapag-breakfast dahil on the go ako at may lakad kami ni Mahal!” saad pa ni Iwa kay Pampi.

Anyway, benta rin ang video ni Sen. Ping sa Twitter na ini-endorse siya ng super ganda niyang apo, ha! (Dondon Sermino)