Ping lalaban hangang dulo – Iwa Moto

“Laban hanggang sa huli!”

‘Yan nga ang sigaw ni Iwa Moto para sa ‘daddy’ niyang si presidentiable Ping Lacson.

Pinost nga ni Iwa sa Instagram story ang tweet ni Sen. Ping Lacson tungkol sa tamang pagpili ng tunay na lider ng bansa.

Heto nga ang tweet ni Sen. Ping:

“Please choose capability and integrity over perceived winnability. Choosing otherwise would be a disservice not only to oneself but to one’s country.”

At sabi nga ni Iwa, “Hindi susuko si @iampinglacson hanggang sa dulo. Ganun niya kamahal ang bansa…”

Anyway, sa unang post ni Iwa na kasama niya si Sen. Ping ay sinabi nga niyang siya ang number one fan ng mahusay na senador.

“I love you daddy @iampinglacson. Always remember I’m your number 1 fan. You are such a remarkable person!” sabi pa ni Iwa.

Well, suportado nga si Ping ng mga supporter ni Iwa. Na sabi nga nila, kung undecided pa kayo, si Ping ang karapat-dapat na piliin niyo, at wala nang iba pa.

Dasal nga ng marami na magbago ang ihip ng hangin, na sa dulo, sina Ping at Tito Sotto ang manalo. (Dondon Sermino)