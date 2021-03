Ping Lacson manok ni Enchong sa 2022

Sa naging IG Live interview ni Enchong Dee, wala itong takot talaga pagdating sa usaping politika. Isa si Enchong sa noon pa man, very vocal sa pagpapahayag ng kanyang mga napapansin at mga opinion.

Sa mga follower ng aktor, siguradong aware na isa si Enchong sa pumupuna sa present government. ‘Yung tapang daw niya siguro ay nanggagaling din sa kapag nag-look back siya sa panahong ito, alam niyang hindi siya magsisisi.

Sabi ni Enchong, sa ngayon, masaya na ang puso niya na nakakatulong siya sa mga tao na mula sa bulsa niya ang pera at sa kung ano ang kaya niyang maibigay at magawa.

“Right now, with the money that I have, the position and status that I have, pwede ko siyang magamit to help other people and that’s what I love to do. But I love that I have this opportunity and privilege na kahit paano, makatulong ka sa isang daang pamilya, limang-daan pamilya, isang-libong pamilya, okay na yun, masaya na ang puso ko.”

At doon muna raw siya than thinking na pasukin ang politika.

Kahit frustrated sa gobyerno, nakakakita raw siya ng ray of light, ng silver lining sa ilang politiko tulad daw sa idolo niya na si Mayor Vico Sotto. Gayundin daw kay Congressman Toff de Venecia.

Diretso rin sinagot ni Enchong kung sino ang gusto niyang maging susunod na President ng bansa come 2022 election.

Aniya, “Meron akong dalawang option whoever will run for President. Pero right now kasi, wala pa talagang klaro kung sino, ‘di ba? Right now, siguro to be fair, I have two options.

“One is Leni Robredo, that’s my number 1 and number 2 is Panfilo Lacson.”

Sa tanong kung bakit si Sen, Ping Lacson, “For me, he is representing my sentiments at the moment. He has a strong heart, attitude but at the same time I think, he would be rational. As simple as knowing what is right and what is wrong, that’s good enough for me.”

Aiko natotomboy sa ganda ni Marian

Noon pa man, very vocal na ang actress na si Aiko Melendez na isa sa gusto niyang mangyari ay ang makatrabaho ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera.

Very open si Aiko ng paghanga niya kay Marian na gandang-ganda siya rito at nababaitan dahil ang nakikita niya ay ang pagiging totoong tao nito.

Nade-depressed si Aiko dahil sa biglaang pagpanaw ng halos nakalakihan na niyang ama, ang step-father niya dahil sa COVID-19 kamakailan lang.

Pero ayon sa kanya, part raw ng pag-cope-up niya na hindi ma-depressed talaga ay ang gawing busy ang sarili. Pinost nga niya ang guesting niya sa GMA-7 News & Public Affair’s na “Tadhana” kunsaan ay first time raw niyang mag-guest at si Marian ang host.

Happy naman ito na nakasama ang longtime friend na si Maricar de Mesa, pero muli na naman niyang in-express ang wish na makasama si Marian.

Aniya, “This is the show hosted by Marian Rivera sana next maka work ko na sya.”

Tinanong namin si Aiko kung bakit ganon na lang ang fondness niya sa Misis ni Dingdong Dantes kahit na hindi pa naman niya ito nakakasama.

Sabi ni Aiko, “One time nag-guest ako sa SOP then after I went to have lunch at Mesa. Nandoon siya sa kabilang table. Pinakilala siya sa akin so when I asked for my bill, she paid for it. So nagulat ako tapos nag-thank you ulit ako sa Instagram Direct sa kanya.”

‘Yun na raw ang naging daan na naging close sila.

“Yun na ang start, pero ever since talaga vocal ako na gandang-ganda ako sa kanya sa mga write-ups ko. I always say na isa siya sa may pinakamagandang mukha and in her generation, gusto ko siyang umarte,” tila natotomboy na papuri ni Aiko kay Marian.

Sa isang banda, pareho namang Kapuso ang dalawa. Sana nga, matupad na ng GMA ang wish na ito ni Aiko.