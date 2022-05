Ping, Isko, Ka Leody nag-concede na

Hindi direkta pero mistulang pagtanggap na sa kapalaran sa katatapos na eleksiyon ang naging mensahe kahapon ni Senador Panfilo ‘Ping Lacson sa kanyang Twitter.

“I’m going home. After being away too long looking after the needs of other people, it is time to serve my family for a change. Enjoying peace and quiet in these challenging times will probably be my life’s greatest reward,” Ani Lacson sa kanyang Twitter post.

Sa partial at unofficial count ng botohan na kumakatawan sa 95.17% ng nationwide election returns ng Comelec Transparency Media Server, si Lacson ay nasa panglimang puwesto sa nakuhang 865,831 boto.

Maging si Manila Mayor Isko Moreno ay nag-concede na rin kay Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa 2022 presidential elections.

“Mayroon na pong pinili ang taumbayan. Sa kasalukuyan ay nais kong batiin si dating senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna,” pahayag ni Moreno sa kanyang Special Report program.

“Congratulations po sa inyo,” dugtong niya.

Kasabay ng dalawang presidential bet na tumanggap ng pagkatalo ay si Ka Leody de Guzman pero iginiit nitong at tanggap niya ang resulta ng #Halalan2022 pero dapat aniyang magpaliwanag ang Comelec sa nangyayari umanong iregularidad. (Juliet de Loza-Cudia)