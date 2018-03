Ping humirit ng malakas na intel vs narco-politiko

DAPAT paigtingin ng mga awtoridad ang kanilang intelligence gathering sa gitna ng babala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang babala na papatayin ang mga village executives na masasangkot sa droga.

Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na dapat hindi magdulot ng panibagong problema ang anumang aksyon sa pagsugpo sa droga.

“Intelligence, intelligence, intelligence, ngayon pa lang lets nip the potential the potential problem in a bud,” saad ni Lacson.

Kailangan anyang ­tukuyin ang mga sangkot sa iligal na operasyon ng mga drug financier at mga kandidatong posibleng gumamit ng drug money sa kandidatura.

Maaari lamang anya ang babala ng Pangulo kung sasabayan ito ng maayos na inteligence work ng law enforcers. (Dang Samson-Garcia)