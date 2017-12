Ping gagapangin sa P68B roadway scandal

Kumpiyansa ang ilang mambabatas at maging ang Malacañang na walang mangyayaring deadlock sa pag-uusap ng bicameral conference committee tungkol sa 2018 national budget sa kabila ng paninindigan ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na ipagtatanggol niya ang pagtapyas sa kabuuang P68 bilyong pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na inilaan para sa mga kuwestiyonableng right-of-way claimants.

Nahiwatigan na posibleng magkaroon ng gapangan o gapangin ng mga kapwa niya mambabatas si Lacson upang makumbinsi ito na magpaubaya sa kagustuhan ng mas nakararami na maaprubahan na ang 2018 national budget nang walang matatapyas dito.

Sa gitna ng banta ng mga kongresista na ipipilit pa rin nila ang kanilang bersyon ng panukalang 2018 national budget, sinabi ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na umaasa siyang magkakasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso dahil hindi maganda na magkaroon ng reenacted budget.

“Para sa akin, mas maganda ‘yung budget na ipasa, hindi magandang tingnan ang reenacted, mas maganda pag-usapan at hindi maganda ‘yung may ganyan agad threat,” pahayag ng senador.

Ipinaliwanag nito na kung ang isyu ay ang pagtapyas ni Lacson sa budget ng DPWH, kailangan lamang aniya nito ng malinaw na pag-uusap.

Tiniyak ni Ejercito na bukas ang pang-unawa ni Lacson subalit kailangang maipaliwanag mabuti ng tanggapan ni DPWH Secretary Mark Villar ang mga pinag-uukulan nito ng pondo.

“‘Yung kay Senador Lacson naman ang sinasabi niya kung ito ay maiaayos, ang right-of-way issues, wala namang problema. Ang sabi n’ya ba’t natin popondohan kung hindi pa maayos ang isyu, ‘yun ‘yung kanya. Ang sabi naman niya kung ma-confirm ng DPWH na ito ay maayos na, wala naman daw problema,” paliwanag ni Ejercito.

Pinawi rin ni Senate committee on finance chairperson Loren Legarda ang pangamba ng ilan na magkakaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon.

“It is very clear in history that it’s not only House version, it’s not only Se­nate version. It’s really a process, kaya nga nagba-bicam,” saad ni Legarda.

Nilinaw naman ni Legar­da na sa kabila ng ma­­raming hindi pagkakasundo ng dalawang ka­pulungan, nagkakaisa naman sila sa mga dapat iprayoridad.





Ipinahayag naman ng Malacañang na magkakasundo rin ang mga senador at mga kongresista sa kani-kanilang bersiyon sa panukalang P3.767 trillion national budget para sa susunod na taon.

Sinabi kahapon ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na mayroon pa namang bicameral conference committee na magiging daan para iresolba ng mga mambabatas ang hindi pagkakaintindihan sa panukalang budget.

Panghahawakan ­aniya ng Palasyo ang naging pahayag ni Legarda na hindi magkakaroon ng reenacted budget sa susunod na taon.

Magpapatuloy ang bicameral conference committee meeting sa Martes at tiyak aniya silang matatapos nila ang budget sa takdang oras.