Ping: Duque mag-resign ka na!

By Dang Samson-Garcia

KINALAMPAG ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson si Health Secretary Francisco Duque na magbitiw na sa trabaho matapos ang mga eskandalo sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

Ayon kay Lacson, pinagbitiw na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng board member ng PhilHealth pero nakapagtatakang nagpaiwan pa sa puwesto ang chairman ng board na si Duque.

“Siya ang ex-officio chairman of the board ng PhilHealth at ang lahat na board members pinagsabihan ng Pangulo mag-tender ng courtesy resignation. I think it would have been incumbent upon him mag-tender ng courtesy resignation,” giit ni Lacson.

“Pag nag-tender ka ng courtesy resignation, hindi naman ibig sabihin nag-a-admit ka ng guilt. Question lamang yan ng propriety, leadership, moral ascendancy, responsibility, etc.” dagdag pa niya.

Aniya, kailangan ma-overhaul ang PhilHealth dahil sa sanda­ling ipatupad na ang Universal Healthcare Law ay malaking pondo nag papasok sa nasabing ahensiya.

“Para kang nagpunta sa isang… na pinagkatiwala ang alaga mong manok sa buwaya,” litanya ni Lacson.

Inungkat din ni Lacson ang conflict of interest ni Duque matapos na iparenta sa PhilHealth ang gusali na pag-aari ng kanyang pamilya sa Dagupan City.

“Ang pondo nariyan na pero ang pag-release ng DBM nasa sa kanila na ‘yan. Kailangan muna linisin ang PhilHealth at sistema mismo. Kasi kung bulok ang sistema at ang isa pa rito ito incidental lang, kung mismong chairman of the board and ex-oficio chairman involved sa conflict of interest issue paano siya gagalangin ng nakakababa?” diin pa nito.

Nakatanggap din ng impormasyon si Lacson na matapos niyang ibulgar sa Kapihan sa Senado noong Miyerkoles ang pinarentang gusali ng pamilya Duque sa PhilHealth Region 1 ay agad na gumawa ng sulat ang pamilya na naglalaman na hindi na nila ire-renew ang kontrata sa pagtatapos nito sa Disyembre 31, 2019.