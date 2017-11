Ping dudang ginagamit ng Aegis si Ventura para makalusot

Nanawagan si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa Department of Justice (DOJ) na tingnan ang posibilidad na “Trojan horse” si Marc Anthony Ventura upang guluhin lamang ang imbestigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo, Jr.

Hindi pa rin lubos ang tiwala ni Lacson sa kredibilidad ni Ventura na tumestigo laban sa mga ka-brod nito sa Aegis Juris fraternity.

“Nakita natin ang inconsistencies na pwede bumangga sa facts, may documents stating factual occurrences. Kailangan medyo itono niya (Ventura) kaunti pa,” saad ni Lacson.

Pinuna ni Lacson ang ilang magkakaibang pahayag ni Ventura partikular ang pagtanggi nito na siya ay master initiator (MI) ng Aegis Juris na nakalagay sa mga dokumento.

“I am also thinking of, this is the malicious part of me being an investigator all my life, ‘yung posibilidad na si Marc Ventura, pardon me, ay Trojan horse,” pahayag ni Lacson sa hearing ng Senado kahapon.

“Of course meron siyang alibi na tumigil na siya sa pagiging MI. But again, ‘pag tiningnan natin ang articles, ‘yung kanilang Constitution mukhang sablay din du’n sa petsa na pinag-uusapan natin kanina,” dagdag pa ni Lacson.

Itinanggi naman ni Ventura ang hinala ni Lacson kasabay ng pahayag na nagsasabi siya ng katotohanan dahil ito rin aniya ang nais ng kanyang pamilya.

“Only few good men can tell the truth and no­thing but the truth,” saad ni Ventura.

Katunayan, nagpalit pa aniya siya ng abogado dahil ang mga dati nitong legal counsel ay mga mi­yembro rin ng Aegis Juris.

Sa kabilang dako, naniniwala si Senador Juan Miguel “Migz” Zubiri sa mga pahayag ni Ventura na pinasalamatan nito sa pagtulong sa pagbibigay ng katarungan kay Castillo.





“For me I don’t believe that he is Trojan horse. I believe he is telling the truth, sabi ko nga ‘yung konsensya ng tao ang pagkakaiba natin sa hayop at ‘yan ang mahalaga, nakinig siya sa kanyang konsensya,” pahayag ni Zubiri.

Samantala, sa kabila ng paghingi ng paumanhin sa Senado ay mananatili pa rin si Aegis Juris grand praefectus Arvin Balag sa kustodiya ng kapulungan kahit natapos na ang pagdinig sa kaso ni Castillo kahapon.

“I would like to apologize for what happened last hearing. It’s not my intention to disrespect the Committee,” sabi ni Balag.

Gayunman, bagama’t handa na ang mga senador na alisin na ang parusa kay Balag dahil sa pagsa-cite sa kanya in contempt, nagsilbing hadlang naman ang petisyon nito sa Supreme Court (SC).

Ayon kay Lacson, naghain ng petition for certiorari with prayer for TRO (temporary restraining order) sa SC si Balag na kumukuwestiyon sa aksyon ng Senado kaya hihintayin nila ang magi­ging desisyon dito bago palayain si Balag.