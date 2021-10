Ping binira PNP global koalisyon

Pinuna ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang ‘global coalition’ ng Philippine National Police (PNP) na maaring gamitin sa partisan politics.

Partikular nitong kinuwestiyon ang purpose ng ‘Global Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Groups and Force Multipliers’, na inilunsad noong Hunyo 25 taong ito.

“The last time I heard, the PNP is a territorial force. It is supposed to address internal threats. Why a ‘global coalition’? Bakit kailangan ng force multiplier na global, e internal threat tayo? Mukhang OFWs ang target nito,” tanong ni Lacson sa PNP sa pagdinig sa panukalang 2022 badyet ng Department of Interior and Local Government.

“I’ll be blunt… Pampulitika ito ng community relation,” dagdag nito.

Nitong nakalipas na mga buwan, sinabi ni Lacson na pinagpaliwanag niya si Police Maj. Gen. Rhodel Sermonia, dating director ng PNP Police Community Relations Unit, hinggil sa pagkakasangkot sa aktibidad na may kinalaman sa data gathering kabilang ang email address at mga phone number.

Kinuwestiyon din ni Lacson, dating pinamunuan ang PNP mula 1999 hanggang 2001 kung bakit maghanap ang PNP ng force multiplier sa ibang bansa tulad ng Dubai, Saudi Arabia at Hong Kong, gayong ang mandato lang ng PNP ay bantayan ang internal threat. (Dindo Matining)