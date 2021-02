Pineda sa Sports Summit

TAMPOK ang anti-doping policy sa Batch 2 ng online National Sports Summit 2021 na magsisimula sa Marso 4.

Pamumunuan ni Dr. Alejandro Pineda, head ng Philippine National Anti-Doping Organization (PHINADO), ang sports conference sa Huwebes, sa pagibigay ng malalim na diskusyon sa implementasyon ng 2021 World Anti-Doping Code sa bansa.

Si Pineda, na prominente sa pag-aalaga sa mga national athletes at coaches para makasunod sa world anti-doping policies, ang siya din nagrerepresenta sa bansa sa Southeast Asia Regional Anti-doping Organization (SEA RADO) simula pa noong 2006.

“The area of honest and fair play is very vital to impart, most especially to our athletes, coaches, and sports educators who are directly involved in the practice of training minds and bodies to be at its prime,” paliwanag ni PSC National Training Director Marc Velasco. (Lito Oredo)