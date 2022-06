Pinay yaya proud sa anak na Harvard graduate

KATUPARAN ng pangarap para sa mga magulang ang mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang anak, tulad na lang ng isang Pinay yaya sa Amerika na proud sa kanyang anak na nakapagtapos sa prestihiyosong Harvard University.

Nagtapos ang 24-anyos na si Maria de Leon ng kursong Molecular and Cellular Biology at may honors din. Kamakailan ay ginawa ang kanilang in-person graduation ceremony na naantala nang dalawang taon dahil sa pandemya.

Sa panayam sa kanya, kasama ng kanyang ina na si Jojit de Leon, sinabi niyang ngayon lamang sila tunay na makakapag-celebrate ng kanyang pagtatapos matapos ang lahat ng naranasang pagsubok.

Ayon sa kanyang ina, parang naka-jockpot sa lotto ang nararamdam niya dahil sa pagtatapos ng kanyang anak.

“Sa ating mga magulang, ang pinakagusto natin sa ating mga anak ay makatapos ng pag-aaral. Kasi ako, hindi ko nagampanan makatapos ng pag-aaral. Gusto kong maging nurse. And tingnan mo naman ngayon, si Maria is living my dream,” aniya, sa panayam ng ABS-CBN.

Nabatid na 6 taong gulang si Maria noong sila ay lumipat sa Chicago mula sa Pilipinas. Dito na nagsimula ang pag-aral niya ng pre-med sa Ivy League university na may full scholarship pa.

Isang inspirasyon ang sakripis­yo ng kanyang ina para kay Maria para pagbutihin ang pag-aaral. Bukod sa pagiging yaya, marami rin umanong pinasukang trabaho si Jojit para mabuhay silang magkakapatid.

Bukod sa pagiging mahusay sa larangan ng akademya naging mi­yembro siya ng District 1 Filipino Intercollegiate Networking Dialogue. Nagsilbi din siyang external public relations officer para sa Harvard’s Philippine Forum.

Naniniwala ang Filipino-Ame­rican achiever na sa pamamagitan ng tiyaga kahit sino man ay magtatagumpay. Ngayon ipinagpapatuloy ni Maria sa Boston University ang pangarap na mag-aaral sa medical school. (Nethaniah Jan Lim)