Pinay werpa namayagpag sa mundo: Abante babae!

Kung sa larangan ng sports ay namayagpag, kahanga-hanga ang husay at tapang nina Hidilyn Diaz (Gold sa Tokyo 2020), Nesthy Petecio, Margielyn Didal, hindi rin matatawaran ang kababaihan sa iba’t ibang larangan.

Kung sa pag-arte, taas noo sina Nora Aunor sa ibang bansa, sa pagandahan naman ay hindi matatawaran sina Gloria Diaz (Miss Universe 1969), Pia Wurtzbach (Miss Universe 2015) at Catriona Gray (Miss Universe 2018).

Isama na rin natin sina Margie Moran (Miss Universe 1973), Melanie Marquez, Gemma Cruz, Ruffa Gutierrez, Miriam Quiambao, Janine Tugonon, Kylie Verzosa, Precious Lara Quigaman, Megan Young, at marami pang iba.

Gloria eksenadora sa Netflix

Si Gloria ay hindi tinapos sa pagiging beauty queen ang kanyang buhay, dahil pumasok siya sa showbiz, at hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin makalipas ang mahigit 40 dekada.

Mabentang-mabenta sa harap ng kamera, lalo na sa mga papel na sosyalerang ina. At ang bongga niya, dahil pati sa Netflix series na ‘Insatiable’ na tungkol sa buhay ng mga beauty queen ay umeksena ang kagandahan niya.

Bongga siya, di ba?

Wurtzbach pinakasikat, 12.5M follower sa IG

At siyempre, hanggang ngayon ay ramdam na ramdam pa rin ang kasikatan, importansiya ni Pia. Si Pia na nga ang pinakasikat na Miss Universe, dahil sa nangyari sa coronation night noong 2015. Hindi malimutan si Pia, at hanggang ngayon ay iniimbitahan pa rin siya sa iba’t ibang panig ng mundo para maging hurado sa mga beauty pageant, o maging cover ng kanilang mga sikat na magazine.

Pinakamabentang endorser pa rin si Pia sa mga beauty queen ngayon, kahit tapos na ang pagrereyna niya, anim na taon na ang nakararaan.

Sa mga beauty queen, si Pia nga ay may pinakamaraming follower sa Instagram na umabot na sa 12.5M.

Ambassador rin siya ng UNAIDS at WWF (World Wide Fun for Nature) Philippines.

Catriona pinagkaguluhan sa Nas Academy

At si Catriona, tulad ni Pia, madalas maimbitahan sa iba’t ibang event sa labas ng bansa. At bongga rin na may 12.2M follower na siya sa IG, ha!

At super bongga rin siya dahil heto nga at kinuha siyang ‘teacher’ ng Nas Academy @nasaacademy at sa ngayon ay may 500 estudyante na siya.

Itinuturo nga niya ang mga karanasan niya para makatulong sa mga mga estudyante kung paano ma-build ang self confidence, malampasan ang mga insecurity, at siyempre maging malakas ang loob sa pagbibigay ng opinion o ilabas ang laman ng isip.

Well, iba pa rin ang mga Pinay, di ba? Kaya sabi nga, ABANTE BABAE!

Bongga!

Hidilyn kuminang sa Olympics

Simbolo ng kalakasan, tagumpay at inspirasyon si Hidilyn Diaz nang ibigay sa Pilipinas ang unang Olympic gold matapos ang 97 taon kamakailan sa nagaganap pa ring 2020 Tokyo Games.

Ipinakita ng 30-anyos na weightlifter mula Zamboanga City na may kakayahan ang mga kababaihan na magtagumpay sa larangan ng sports.

Dalawang sunod na Olympics nang nagwagi medalyab ang miyembro ng Philippine Air Force.

Una noong 2016 sa Rio de Janiero sa Brazil sa pagiging unang babae sa kasaysanan ng bansa na makapagwagi sa kada apat na taong torneo sa inuwi nitong medalyang pillak.

Una muna nabigo sa kanyang dalawang pagsabak ang Zamboangueña bago nito tuluyang nagampanan sa ikaapat nitong tour of duty sa Olympics nang angkinin ang gold sa women’s 55-kilogram weightlifting category.

May natipon na si Diaz na kabuuang isang ginto at isang pilak na medalya sa Summer Olympics, tatlong tanso sa World Championships, isang ginto sa Asian Games, tig-iisang ginto, pilak at tanso sa Asian Championships, isang pilak sa Asian Indoor and Martial Arts Games, isang ginto, dalawang pilakat isang tanso sa Southeast Asian Games para sa kabuuang apat nag into, limang pilak at limang tanso sa internasyonal na torneo.

National treasure na si Diaz, na nagtatala ng personal best na 97kgs sa snatch at itala ang record na 127kgs sa clean and jerk para sa 224kgs total lift.

Petecio may pag-asa sa ginto

Habang isinusulat ang balitang ito ay isa pang Pinay, ang boxer na si Nesthy Petecio sa featherweight event ang patuloy na kumakampanya para sa inaasam na karagdagang ginto.

Maliban kina Diaz at Petecio, isa pang babae ang nauna nang nagawang magwagi ng gintong medalya sa Olympics na si Arianne Cerdena.

Si Cerdeña ay kabilang sa national bowling team at pinakaunang nakapagwagi ng gintong medalya sa bansa subalit sa isang demonstration event lamang at hindi kasama sa opisyal na bilang sa medal tally.

Napanalunan nito ang ginto noong 1988 Summer Olympics sa Seoul, South Korea sa women’s singles event. (With Lito Oredo)