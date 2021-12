Pinay wagi sa Swedish research contest

Nasungkit ng isang alumna mula sa University of the Philippines (UP) ang second prize sa Researchers’ Grand Prix (Folskar Grand Prix) sa Stockholm, Sweden dahil sa kanyang pagpresenta ng kanyang research sa malaria.

Si Sophia Raine Hernandez ay UP Diliman cum laude graduate ng Bachelor of Science in Molecular Biology at Biotechnology (BS MBB) mula sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology (NIMBB) at kasalukuyang Ph.D. student sa Umeå University sa Sweden.

Apat na minuto lang iprinisinta ni Hernandez ang kanyang research na ‘Tackling Malaria by Looking at the Biology of Parasites’, Nobyembre 25, at agad siyang napili bilang pangalawang winner.

Sa kanyang presentasyon ay ikinumpara ni Hernandez ang kanyang kagiliwan sa superheroes sa kanyang pagiging isang scientist na magkapareho umano sa layunin na labanan ang masasama at magligtas.

Aniya, ang mga siyentista ay lumalaban din sa pamamagitan ng science at research para labanan ang mga virus at protektahan ang mga tao.

Sa ngayon ay inaaral ni Hernandez ang genes ng mga parasite upang magamit ito bilang gamot at sa vaccine design.

Samantala, ang tinanghal na ‘best science communicator’ ng Sweden ngayong 2021 ay si Michael Bossetta, isang social media researcher sa Lund University, na inaaral kung paano naaapektuhan ng social media ang politika at kung paano nila inaaral ang social media gayong napakaraming data roon.

Ang Researchers’ Grand Prix ay isang timpalak kung saan ipepresenta ng mga mananaliksik saanman sa Sweden ang kanilang pag-aaral sa loob lamang ng apat na minuto. Kapwa public audience at expert jury ang bumoto sa mga nagwagi. (Tina Mendoza)