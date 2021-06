Pinay swimmer Sanchez gusto sa Team Canada

HANGAD ng isang Pilipinang swimmer na nakapagwagi sa World Championships at may hawak ng ilang records na makalangoy para Canada sa nalalapit na ika-32 edisyon ng Summer Olympic Games sa Tokyo, Japan.

Ang Pilipina ngunit isinilang sa Scarborough, Ontario, Canada ay ang 20-anyos na si Kayla Sanchez.

Ayon sa ulat ng Pilipinong broadcast journalist na si Rowena Papasin sa Balitang America, nakatuon si Sanchez na mairepresenta ang kinalakihang bansa bilang parte ng Team Canada sa halos may isang buwan na lamang bago isagawa na Tokyo Olympics.

“I will be vying for one individual event and for open slots to represent Canada in the Olympics,” sabi ni Sanchez.

Si Sanchez ay nakalahok sa women’s 4×100 meter freestyle relay event sa 2017 World Aquatics Championships.

Sa edad na 17-anyos ay nagtala si Sanchez ng tatlong Canadian Senior Short Course records.sa Swimming England Winter Championships sa Sheffield. (Lito Oredo)