Pinay ‘summa cum laude’ sa Oxford

Isang Pilipinang taga-Ilocos Norte ang nagbigay ng karangalan sa bansa at sa sarili sa pamamagi­tan ng pagtatapos ng Master of Studies in Diplo­matic Studies program sa University of Oxford sa United Kingdom.

Siya si Ellaine Joy Calapao Sanidad, na tumanggap ng karangalan noong Disyembre 2, 2021 at grumaduate sa kanyang pangalawang master’s degree matapos ang kanyang MA in Speech Communication sa University of the Phil­ippines (UP)-Diliman.

Magtatapos siya sa nasabing Oxford degree sa Marso 12, 2022.

Ayon kay Ellaine, ang pagkamit ng ‘highest honors distinction’ sa Oxford ay katumbas ng Summa Cum Laude standing. Ito rin ay maitu­turing na ‘pinakamataas na karangalan na pwe­deng makamit ng isang graduate o postgradu­ate’ sa mga British community.

Inalay ni Ellaine ang kanyang tagumpay sa Diyos, sa kanyang pamilya, mga kaibigan, mga mentor, iba pang tumulong sa kanya, at sa kan­yang sarili.

Nabatid na mula bata pa ay naging inspirasyon na ng Pinay ang kanyang kapatid at pinsan na palaging top sa paaralan.

Kaya naman nagtapos bilang valedictorian si Ellaine kapwa sa elementarya sa San Isidro Cen­tral School at high school sa Immaculate Con­ception Academy. Grumadweyt naman siya na Magna Cum Laude sa UP-Los Baños.

Habang nag-aaral ng kanyang unang master’s degree, si Ellaine ay nagtuturo rin sa UP-Los Ba­ños bilang instructor na tumungo sa pagiging as­sistant professor.

Nagpasya siyang mag-aral abroad, at bagaman pumalya sa una niyang aplikasyon para sa UK-based scholarship ay hindi sumuko ang Pinay at kalaunan ay natanggap siya rito. Sa parehong taon, 2020, din niya nalaman na inalok din si­yang mag-aral sa Oxford.

Kuwento ni Ellaine, marami siyang naging pagsubok sa unang term niya sa Oxford, kabilang na lang ng pagkakahawa ng kanyang mga ma­gulang sa COVID-19, at pagpanaw ng isa niyang malapit na tita at pinsan.

Ang mga problemang ito ang nagbigay sa kanyang ng matinding homesickness at ‘emo­tional torture.’

“It came to a point I asked my ambitious self why she needed to dream that big. Why she brought me into that, so far, toughest year of my life. I wanted and needed to be with my family so bad, but there was little to nothing I could do. So, I studied hard and aimed to finish my pro­gram quick, as if those could make that one year away from home shorter,” banggit pa ni Ellaine, sa isang panayam.

Matapos ang kanyang natamong tagumpay sa UK ay umuwi na ng ‘Pinas si Ellaine at kasalu­kuyang nakatutok sa pagpapahinga, at bonding kasama ang kanyang pamilya.

“Coming back home, my priority were to rest, spend quality time with my family, and work on my physical recuperation before pursuing my next plans in life. My physical health suffered a lot from the many restless days in the university, barely sleeping and eating anything at all due to dealing with all kinds of pressure studying in Ox­ford.” (Vick Aquino)