Pinay senior citizen binugbog sa New York

Nanghingi ng tulong sa publiko si Filipino-American comedian Jo Koy upang mahanap ang lalaki na nanakit sa isang matandang Pinay sa New York City.

Sa Instagram, binahagi ni Jo Koy ang video ng paglalakad ng 65-anyos na Filipino-American na bigla na lang pinagsisipa at tinadyakan pa sa tiyan at ulo ng isang lalaki.

Nakita sa CCTV na bagaman may mga nakakita sa insidente ay walang umawat sa pananakit ng suspek.

“Please help us find the demon who did this vicious attack in NYC on this 66 year old Filipino woman. Swipe left and Take a close look at the attacker. Any information will help,” sabi ng komedyante sa caption ng kanyang IG post.

“Who closes the door?? No one shop there till he is fired!” dagdag niya na patungkol sa lalaki sa loob ng kalapit na building kung saan nangyari ang insidente.

Samantala, nag-alok na ng hanggang $2,500 na pabuya ang pulis New York para sa makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa suspek na nagsabi pa umano ng anti-Asian statement sa biktima.

Nangyari ito habang dumarami ang krimen laban sa mga Asyano sa iba’t ibang sulok ng US mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic.

Iniugnay naman ng ilang grupo ang pagsirit ng mga krimen laban sa mga Asyano dahil sa pagbansag ni dating US President Donald Trump sa COVID-19 bilang “Chinese virus”. (Riley Cea)