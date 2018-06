Pinay sa Saudi ginahasa na kinulong pa

Doble ang dagok na sinapit ng isang overseas Filipino worker (OFW) sa Saudi Arabia dahil matapos siyang gahasain ng manugang ng kanyang amo ay ipinakulong pa ito.

Ang naging kasalanan ng Filipina ay dahil sa nagtangka itong magpatiwakal na mahigpit na ipinagbabawal sa nasabing bansa.

Kuwento ni Roman Santos, ginawa ng kanyang misis ang paglaslas upang matigil na ang panggagahasa sa kanya ng manugang ng kanyang amo.

Ayon kay Santos ng Jaen, Nueva Ecija, dalawang beses na ginahasa ang kanyang misis noong Marso kaya napilitan itong maglaslas ng pulso.

Nadala naman agad sa ospital ang Pinay subalit matapos gamutin ay hindi na pinabalik sa kanyang amo kundi idineretso sa kulungan.

Nabatid na ipinagbabawal sa Saudi Arabia ang tangkang pagpapatiwakal kaya’t sa kulungan ang bagsak ng Pinay na ginahasa.

Sinabi ni Santos na nakarating na sa embahada at konsulado ng Pilipinas at maging sa Department of Foreign­ Affairs – Office of the Undersecretary for Migran­t Workers Affairs ang kaso subalit ‘wait and see’ lang umano ang naging tugon nila sa mister ng biktima.