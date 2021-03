Pinay PWD binuhos ang pagmamahal sa pagsayaw kahit pandemic

Hindi naging hadlang sa isang Pinay ang kanyang kapansanan at ang COVID-19 pandemic para maipagpatuloy niya ang hilig sa pagsasayaw.

Para mag-level up pa sa kayang hobby, sumali ang 21-anyos na si Anne Charlaine Santos sa para dancesport team ng Pilipinas.

Unang na-diagnose si Santos na may lumbar meningocele, ” isang birth defect kung saan ang kanyang spinal fluid sa neural tissue ay nakausli sa kanyang spinal column na naging dahilan para hindi siya makalakad.

“Aside from I love to dance, I really want to inspire people through my dance. Gusto kong maging way ito para ma-boost ‘yung self-confidence ng iba and to pursue what they really love,” ayon kay Santos sa panayam ng PNA.

Ang para dancing ay para sa mga atleta na may physical impairment, na nakakapagsayaw kahit naka-wheel chair.

Sinabi ni Santos na una siyang hinikayat na sumali sa para dancesport team sa bansa noong 2017 at noong pumutok ang COVID-19 pandemic ipinasiya niya na tanggapin ang panibagong alok sa kanya na subukan ang para dancing.

“Siyempre, ginrab ko na po ‘yung opportunity since wala din naman po akong ginagawa,”ayon kay Santis.

Noong una ay nahirapan si Santos sa kanyang pagsasayaw pero dahil sa paniniwalang practice makes perfect, naging maayos rin ang lahat sa kanyang training.

Hindi rin naging madali kay Santos maging ang pagbiyahe dahil nakatira siya sa Cavite habang nasa Pasig City ang kanilang studio. Tumulong naman dito ang kanyang coach na si Genice Marquez nang patuluyin muna siya sa kanyang bahay para mas madaling makapunta sa studio ang dalaga.

Nitong Marso 14 naggamit ng kanilang team ang pagsasanay nang dumalo sa virtual para dancesport event sa Taiwan. Kasunod nito, Marso 19 lumahok si Santos sa solo freestyle category sa parehong bansa at hinihintay na lang niya ang resulta.

Payo naman niya sa iba pang may kinakarap na hamon, “Sa mga kapwa ko PWD, just always do what makes you happy and huwag kayong mahihiyang i-showcase ‘yung God-given talent niyo. I-pursue niyo and inspire people, hindi lang ‘yung mga PWD but all the people na puwedeng makapanood sa inyo. (Juliet de Loza-Cudia)