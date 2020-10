Pinay nurse pinarangalan sa UK

Tinanggap ng Pinay nurse na si Minerva Pascual Klepacz ang British Empire Medal para sa kanyang pagseserbisyo ngayong pandemya.

Kabilang ang Pinay sa mga ginawaran ng parangal bilang bahagi ng 2020 Queen’s Birthday Honours list na kumikulala sa mga natatanging ambag at tagumpay ng mga indibidwal sa United Kingdom.

Si Klepacz ay 19 na taon nang nagtatrabaho sa ospital sa United Kingdom.

“What an incredibly proud day for Team UHD (University Hospitals Dorset) — our brilliant matron Minnie has been recognized in the Queen’s birthday honors list and awarded a British Empire Medal. Minnie was honored for her tireless work to support her colleagues and community during Covid-19, and said she feels ‘truly humbled’ to be recognized,” ayon sa anunsyo ng University Hospitals Dorset.

Ibinahagi naman ni Klepacz sa mga kasamahan ang naging pagkilala sa kanya. Balak umano niyang ipadala sa Pilipinas ang medalya dahil hindi pa rin ito makakauwi sa bansa. (SDC)