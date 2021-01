Pinay nurse pasok sa UK literary award

Isa pang kababayan sa abroad ang nagpamalas ng talento at buong pusong pinagmalaki ang pagiging Pilipino, nang mapasama sa isa sa pinakamalaking literary award sa mundo para sa mga batang manunulat.

Pasok ang poetry collection ng Pinay na si Romalyn Ante, isang nurse at psychotherapist na nakabase sa United Kingdom, sa prestihiyosong Swansea University Dylan Thomas Prize.

Tubong-Lipa, Batangas si Ante at nagtungo sa UK sa edad na 16-anyos, dahil doon nagtatrabaho ang kanyang ina na isa ring nurse.

Pero bukod sa kanyang propesyon, multi-award winner din siya at kinilala sa kanyang unang poetry collection na may pamagat na ‘Antiemetic for Homesickness’ na nakabase sa Filipino folklore, mga kwento ng mga migrant at kakaibang perspektiba sa pamilya, kolinyalismo, homeland at heritage.

Kahanay ni Ante, ang iba pang manunulat sa iba’t ibang bahagi ng mundo. At maaari niyang masungkit ang £20,000 premyo. Sa Mayo 13 iaanunsyo ang magwawagi sa patimpalak. (Gel Manalo)