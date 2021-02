Pinay nasungkit grand prize sa global shirt design

Nakuha ng Pinay artist na si Isabel Santos ang first place sa design competition na sinagawa sa New York City.

Ang nasabing kompetisyon ay ang 15th edition ng UT Grand Prix ng Uniqlo, isang sikat na Japanese clothing retailer. Dito inimbitahan ang mga artist sa iba’t ibang panig ng mundo para gumawa ng disenyo sa t-shirt na may temang ‘Draw Your World’.

Sa halos 10,000 entry, nagwagi ang design ni Santos na may pamagat na “A Fortune in Jewels Kept in Your Safe’.

“Never in my wildest dreams did I think that my name and work would be on display around the world and at the MoMA. I used to go there and wonder if my work would ever be in this museum. Thank you to everyone who made it happen, especially my God, my family, and my sons, Noah and Benny,” ani Santos.

Tumanggap si Santos ng $30,000 bilang papremyo sa bigating kompetisyon.

Pero bukod sa anking talento, nabatid na nananalaytay din kay Santos ang dugo ng pagiging artist dahil siya ang apo ng isa ring awar-winning Filipino artist na si Mauro ‘Malang’ Santos, at maging kanyang mga magulang ay mga contemporary artist din.