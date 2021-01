Pinay napabilib si Biden, pinuwesto sa USAID

Isang Filipino-American ang napili ni US President Joe Biden na maging acting administrator ng United States Agency for International Development (USAID).

Ayon sa USAID website, naitalaga si Gloria Steele sa posisyon noong January 20.

Isinalarawan ni Biden si Gloria bilang “distinguished career member of the U.S. Government’s Senior Executive Service for over 18 years.”

Ang USAID ay isang organisasyon na nangangasiwa sa international development at mga humanitarian effort.

Sa kanyang profile sa website, bago nagretiro ay nagsilbi si Steele na acting assistant administrator at senior deputy assistant administrator ng Bureau for Asia ng USAID mula 2015 hanggang 2020.

Sa Pilipinas, naging management consultant ng Agriculture secretary si Steele at nagturo ng Business Economics sa unibersidad.

May master’s degree siya sa Agricultural Economics sa Kansas State University at nakatapos ng bachelor’s degree in Business Administration sa Maryknoll College, na Miriam College na ngayon. (Issa Santiago)