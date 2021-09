Pinay nahalal sa Canada parliament

Nahalal bilang kauna-unahang Filipino na naging miyembro ng Parliament sa Canada ang Pinay na si Rechie Valdez.

Nabatid na si Valdez ay nakakuha ng 48% boto sa Ontario sa naganap na Federal election noong Setyembre 20.

“This is a ‘we’ moment. We did this together…Today we made history and her-story, as you helped elect the first Filipina in parliament,” ayon kay Liberal candidate Rechie Valdez matapos magpasalamat.

Si Valdez ay ikalawang Canadian na may Filipino descent na uupo sa House of Commons matapos ang 2 dekada, ang una ay si Dr. Rey Pagtakhan, na naging kinatawan ng Winnipeg North sa Manitoba hanggang matapos ang kanyang termino noong 2004. (Juliet de Loza-Cudia)