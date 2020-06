Pinay na may down syndrome bumida sa UNESCO

Nahirang ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ang isang Pinay na may down syndrome bilang global champion of inclusive education at nag-iisang kinatawan ng Pilipinas at Asia-Pacific Region sa inilunsad na Global Education Monitoring (GEM) Report 2020 ng samahan.

Ayon kay Sabrina “Brina” Maxino, 23 anyos, malaking karangalan na mapabilang siya sa 10 global champion na napili ng UNESCO mula sa iba’t-ibang bansa sa kabila ng kanyang kalagayan.

“I am one of only 10 Global Champions chosen from all over the world. I am the only one chosen from Asia-Pacific, and the only Person With Disability (PWD, the other nine Champions being teachers, education policymakers, and community leaders from around the globe,” ani Maxino.

Bukod sa pagiging assistant teacher sa Pean Integrated School of Parañaque, si Maxino ay Special Olymics Global Youth Ambassador din na naglilibot sa iba’t-ibang panig ng mundo upang magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan, partikular sa hanay ng mga katulad niyang may kapansanan na nagnanais na magkaroon ng magandang edukasyon sa kabila ng kanilang kalagayan.

Naniniwala si Maxino na hindi hadlang ang kanilang kalagayan at limitadong kakayahan para mawalan ng pag-asa sa buhay.

Aniya, pinili siya ng UNESCO bilang pagkilala sa kanyang pagsisikap at determinasyon na makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Ipinagmalaki niya na nakapagtapos siya ng pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo kasabay ng mga ka-edad din niyang kabataan. (Mia Billones)