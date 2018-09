Pinay IM Wagman nagkasya sa 3rd

ISINULONG ni Filipino Woman International Master Cristine Rose Mariano-Wagman ang pangatlong sunod na panalo para makisalo sa second place sa katatapos na Pia Cramling’s Ladies Open Rapid chess tournament sa Scandic Foresta Hotel sa Stockholm, Sweden.

Ang Umea, Sweden-based na si Mariano-Wagman, dating head coach ng Trinity University of Asia, ay nakalikom ng 5.5 puntos para makasama sa second to fifth place sina Woman International Masters Jessica Bengtsson, Viktoria Johansson at Irina Tetenkina ng Sweden.

Subalit matapos ipatupad ang tiebreak, lumanding si many-time National Women’s Open champion at Chess Olympiad member Mariano-Wagman sa 3rd overall.

Nasilo ni Bengtsson ang pangalawang puwesto habang fourth at fifth placers sina Johansson at Tetenkina.

Ibinulsa ni Mariano-Wagman ang 3,000 Swedish Kronor (P18,000) kasama ang trophy at souvenir unique set ng jewelry na personal na dinisenyo ni WGM/GM Pia Ann Cramling.

Nagkampeon sa nasabing event si International Master Inna Agrest ng Sweden, tinalo niya si Mariano-Wagman sa fourth round.

Si Mariano-Wagman ay ate ni Pinoy GM Nelson Mariano. (Elech Dawa)