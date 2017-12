Pinay, ikalawa sa Orange Bowl

Kumakasang nagkasya lamang sa ikalawang puwesto ang 12-anyos na Pilipinang netter na si Alexandra Eala sa 12-Under girls category ng prestihiyosong 56th Junior Orangebowl International Tennis Championships sa Coral Gables, Florida.

Nabigo sa kampeonato si Eala kay top seed Linda Fruhvirtova ng Czechoslovakia, 6-7 (4), 6-3, 6-2 upang iuwi ang pinakamataas nitong napanalunang torneo sa isang internasyonal na kompetisyon.

Unang winalis ng 12-anyos na papaangat na Filipina ang lahat ng kanyang anim na laro sa straight sets kabilang ang 7-5, 7-6 panalo kontra Sofia Costoulas ng Belgium sa semifinals ng torneo, na sinalihan ng 128 manlalaro sa buong mundo.

“Thank you very much everyone for all your comments and words of encouragement throughout this tournament,” sabi ni Eala sa kanyang pinakamataas na naabot sapul na magkampanya sa lawn tennis.

Tinalo ni Eala ang Canadian na si Kayla Cross sa quarters, 7-6, 6-1 habang isa-isa nitong pinatalsik sa eliminasyon ang mga Amerikanong sina Stacey Samonte, 6-0, 6-1, Ibifuro Clement, 6-2, 6-0, Qavia Lopez, 6-4, 6-1 at Japanese Emily Mayu, 6-1, 6-love.

Kahit nasa murang edad pa lang, nakapagtala si Eala ng malalaking panalo sa mas matataas na lebel tulad ng hampasan, kabilang ang pagwawagi sa 14 and Under Singles title sa Sutama International ATF Tournament sa Japan at limang doubles title sa Europa.

Nakatuntong din ito sa singles semifinals ng Eddie Herr International sa US at sa quarters ng Balle Mimosa Loire Atlantique sa France.