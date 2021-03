Pinay Grammy winner nagsimula sa karaoke

Bago manalo sa katatapos na Grammys 2021, kinuwento na ng Filipino-American singer at songwriter na si H.E.R. kung paano siya magsimulang mahilig sa musika.

Sabi niya sa isang panayam ni James Corden, musikero ang kanyang tatay at ang nanay niya ay Pilipina.

“I’m half Filipino, and Filipinos love karaoke,” banggit ng 23-anyos na singer-songwriter na ang real name ay Gabriella Sarmiento Wilson.

Sabi pa niya,”So yeah, I love to sing, I’ve always been around music my entire life and I just gravitated towards instruments.”

“They were at my house and my dad would rehearse with his band. So yeah, they were just available to me,” sey niya pa.

Nag-alab naman ang Filipino pride ng stand-up comedian na si Jo Koy nang magwagi ang kapwa niya Filipino-American.

Sa kanyang Instagram story, binahagi ng komedyante ang larawan ng singer habang hawak ang 2021 Grammy award para sa ‘Song of the Year.’

“Filipino pride right here!” caption pa ni Jo Koy.

Nanalo si H.E.R. sa nasabing kategorya para sa kanta niyang ‘I Can’t Breathe.’

Sa kanta niyang ‘I Can’t Breathe,’ dinaig ni H.E.R. ang iba pang nominee sa Song Of The Year category na sina Beyoncé, Taylor Swift, Post Malone, at Billie Eilish. Ito na ang pangalawa niyang career Grammy win.