Pinay football player na-coma

HUMINGI ng panalangin ang grupo na binubuo ng national girls developmental football team para sa isa nitong miyembro na kasalukuyang nasa comatose.

Humiling ng suporta sa Facebook account nito na Pinay Futbol ang koponan para naman sa miyembro nito na si Bea Luna na iniulat na lamang na biglaang nawalan ng malay.

“We’re going to ask everyone for a little extra today. Please pray for Bea Luna, a #PilipinasU15 player from Baguio who also featured in the AIA Philam Life 7’s Football League,” ayon sa Pinay Futbol.

“Bea suddenly went into a coma so let’s wish for her to wake up soon. ” ayon pa sa post.

Si Luna ay kabilang sa Pilipinas U16 Girls National Team at parte sa Philippine Women’s National Football Team. (Lito Oredo)