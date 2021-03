Pinay engineer nag-ambag para tapusin pandemya

Handa umanong tumulong ang isang Pinay na chemical engineer para solusyonan ang pagkalat pa ng COVID-19 sa bansa.

Ayon kay Prof. Kathleen Aviso, Assistant Dean for Research and Advanced Studies ng De La Salle University Gokongwei College of Engineering, ang kaniyang grupo ng mga mananaliksik o researcher ay bumuo ng anti-viral at vaccine allocation model na makatutulong na mabawasan ang bilang ng mga namamatay sa nasabing virus.

Ipinaliwanag ni Aviso sa panayam ng CNN ang kanilang modelo na nakapokus sa bisa at epekto ng gamot at bakuna kotra sa kalubhaan ng COVID-19 sa mga tao.

Ang magagamit na mapagkukunang mga pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan sa bansa ay kanila ring ikokonsidera para sa pagbabalangkas ng kanilang modelo.

“Our initial model results showed that if we knew the efficacy of these drugs and we knew our capabilities, it’s possible to reduce our mortality rates if we can allocate these drugs efficiently,” ayon kay Aviso.

Inihayag rin ni Aviso na bumuo sila ng web-based application na makatutulong sa pamahalaan at iba pang mga sektor ng lipunan sa kanilang COVID-19 response strategy gamit ang kanilang modelo.

“We showed here that it’s possible to develop models wherein we want to target either reducing the spread of virus or we want to reduce the mortality rates of the country. These two can potentially resolve in different allocation procedures,” dagdag pa ng Pinay engineer.

Kamakailan ay kinilala si Aviso sa asianscientist.com bilang isa sa Asia’s Rising Scientist sa kaniyang naging ambag upang mapigilan ang epekto ng climate change. (Dolly Cabreza)